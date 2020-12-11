العين يوضح حقيقة ادعاء لابا كودجو الإصابة للرحيل إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نفى ماجد العويس، عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي لكرة القدم، أن يكون التوجولي لابا كودجو مهاجم الفريق، قد ادعى الإصابة في المباراة الأخيرة للفريق من أجل الرحيل عن النادي.
وقال العويس في تصريحات لقناة العين، إن اللاعب كان يتدرب بشكل عادي لكن في اليوم الثاني لم يكن قادرًا على المشي على قدميه.
وأوضح، أن اللاعب خضع للأشعة ولم يظهر خلالها أي شيء لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع المشي.
وتابع: "لابا لعب كل المباريات ما في داعي يدعي الإصابة أو يتهرب، لو في شيء بشأن عرض للرحيل أو الرغبة في الانتقال إلى الأهلي يجب أن يتحدث معنا".
وأتم: "كودجو لاعب صريح، لكن حين يمر الفريق يمر بظروف صعبة كل الأمور مثل هذه تظهر".
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