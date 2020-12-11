عماد متعب يوجه رسالة لصالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه عماد متعب، المهاجم السابق للأهلي ومنتخب مصر، رسالة لصالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا، بعد غيابه عن أول مباريات الفريق بالدوري بسبب عدم تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" انتقد صالح بشدة لانني أحبه كلاعب وأتمني أن يعود لمستواه".

وأضاف:" لا يجوز ان تستمر طوال 5 أعوام ونقول نفس الكلام بأننا نتمنى أن يرجع صالح جمعة لمستواه ويتدرب ويستعيد جاهزيته".

وتابع:" لن تجد أحد يصبر عليك طوال هذه الفترة، للمرة المليون ربنا أعطاك نعمة حافظ عليها، وأي لاعب أعلن اعتزاله منذ فترة يتمنى حاليا الرجوع مرة أخرى للملاعب".

وأكمل:" ركز يا صالح في هذه الفترة وخاف على صحتك، اى حد مُعرض لكوورنا، لكن ما حدث معه به نوع من عدم الخوف على نفسك".

وأتم متعب:" صالح جمعة تعرض للإصابة قبل ذلك ولابد أن يأخذ حذره بعد ذلك، و"زهقنا" من الحديث عن صالح خارج الملعب".