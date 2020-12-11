وجه اللاعب عمر مرموش مهاجم فريق فولفسبورج الألماني رسالة تهنئة خاصة للنجم محمد زيدان مهاجم المنتخب الوطني الأسبق. ونشر مرموش صورة تجمعه بزيدان عبر تويتر وكتب تغريدة قائلاً:" تاريخك بيتكلم عنك فى ألمانيا، كفاية لما بروح اى مكان الناس بتسألنى عليك وفاكرين مهاراتك وأهدافك. عبر تويتر وكتب تغريدة قائلاً:" تاريخك بيتكلم عنك فى ألمانيا، كفاية لما بروح اى مكان الناس بتسألنى عليك وفاكرين مهاراتك وأهدافك. عملت سمعة جامدة للمصريين ودى مسئولية لازم أكون قدها". وامتلك زيدان تجربة طويلة في الملاعب الألمانية بعدما لعب في صفوف فيردر بريمن وفولفسبورج وبوروسيا دورتموند.

كانت هذه تفاصيل خبر عمر مرموش يوجه تهنئة خاصة لزيدان في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.