أروابارينا يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز. الجولة الأولى من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد سامي خط الوسط: محمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - عمر العيوني خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس - محمود وادي

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