يد المنيا وملوي يتعادلان في دربي عروس الصعيد

تعادل فريقي المنيا وملوي لكرة اليد ، مساء اليوم الجمعة، في مباراة قوية جمعت بينهما على صالة استاد المنيا ، بنتيجة 16 / 16 ، ليرتفع رصيد كل فريق إلى 22 نقطة ، ويتصدر ملوي المجموعة بفارق الأهداف.

وكان قد تقدم فريق المنيا حتى قبل نهاية الشوط الأول ، إلى أن تمكن الفريق المنافس من إنهاء الشوط الأول لصالحه، بنتيجة 9

/ 8 ، ليعود فريق المنيا مرة أخرى خلال الشوط الثاني ، ويسجل كل فريق عدة أهداف ، وتنتهي المباراة بالتعادل 16 / 16 ، كما سبق لقاء الفريق الأول مباراة فريقي المرتبط، والتي انتهت لصالح فريق ملوي ، بنتيجة 27 / 25 .

حضر المباراة المحاسب عاطف عبد الجابر

، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا ، والمستشار أحمد عمر ، نائب رئيس النادي، وخالد فايز، وهاني صدقي، أعضاء مجلس الإدارة ، يذكر أن فريق يد المنيا يقوده كل من، هيثم حمدي، مديرا فنيا، محمد إكرام ، مدربا عام، وائل ابو الليل ، مدرب حراس مرمى، ويقود فريق المرتبط المدربين ، هاني حسانين، ومكاوي ، محمد ناصر، أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ، ومحمود خليل، إداريو قطاع اليد، تحت إشراف خالد فايز ، عضو مجلس الإدارة .