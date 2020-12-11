كليوباترا يهزم الإنتاج الحربي و يتصدر الدوري في أول ظهور

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا مهما على نظيره الإنتاج الحربي في أول ظهور للفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، في اللقاء الذي جمع الفريقنين على ستاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري .
بهذه النتيجة حقق فريق كليوباترا أول فوز له في الدوري وأول فوز في الموسم الجديد بصفة عامة ليحصد أول 3 نقاط يعتلي بها صدارة ترتيب الدوري مؤقتا.
سجل كليوباترا أول اهدافه في الدوري الممتاز بقدم اللاعب شريف عادل دابو في الدقيقة 42 منركلة جزاء ، وأضاف محمود نبيل الهدف الأول له في الدوري الممتاز والثاني لفريقه في البمسابقة وفي اللقاء ، في الدقيقة 58 لينتهي اللقاء بفوز مهم لكليوباترا الوافد الجديد بهدفين دون رد .
وضم تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كل من :
أحمد يحيي و معاذ الحناوي و محمد عبد الفتاح تاحا و علي فتحى و أحمد علي و إبراهيم عبد الخالق وغنام محمدومحمد فييرا و أمادو نياص و علاء سلامة و باسم مرسي .
وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني قد اعلن عن تشكيل فريقه للمباراة والذي ضم كل من:
عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.
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