شاهد.. مرتضى منصور يعلق على بيان اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على البيان الذي اصدرته اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حاليا ، بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :

"أصدر المستشار مرتضى منصور بيانًا ردًا على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقتة المشئومة أمس وعلى كل ما ورد فيه من أكاذيب وحرصًا منه على مصلحة الفريق الأول وحتي لا يساهم في فقدان تركيزهم قبل مبارتهم الأولى فى الدوري

أمام نادي المقاولون العرب غدا السبت في ظل احتياج اللاعبون خلال هذا الوقت للدعم والمساندة وليس كما فعلت اللجنة المؤقتة وصدرت لهم اليأس والإحباط لذلك قرر تأجيل نشر بيانه إلى ما بعد نهاية مباراة الزمالك والمقاولون العرب غدًا متمنياً أن يثبت اللاعبون أنهم رجال كعادتهم ويسعدوا الملايين من جماهيرهم".