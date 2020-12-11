السوق السعودي | هسبريس: إدارة النصر تستعد للتخلص من نور الدين أمرابط

ذكرت صحيفة هسبريس المغربية في تقرير مطول لها عن نجم وسط منتخب المغرب الأول، نور الدين أمرابط، بأنه بات على مقربة من مغادرة نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2021.

وأرجعت Hespress سبب رحيل نور الدين أمرابط عن الدوري السعودي إلى رغبة إدارة النصر في تجديد دماء الفريق، كما أن لاعب وسط واتفورد السابق سيدخل في الفترة الحرة من عقده بعد ثلاثة أسابيع من الآن، حيث ينتهي عقده الحالي مع العالمي مطلع صيف 2021، بالتالي سيصبح ضمن صفقات قانون بوسمان خلال يناير.

وأضاف المصدر نفسه “تستعد إدارة النصر للتخلص من بعض نجوم الفريق في ميركاتو يناير من أجل التعاقد مع أسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة وتحسين مستوى الفريق، لاسيما عقب النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق مع بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي وتوديع دوري ابطال اسيا من نصف النهائي”.

وبحسب مصادر الموقع الاخباري الأول في المغرب “هسبريس” فإن النادي السعودي يجد صعوبة في التجديد مع لاعب منتخب المغرب في أمم أفريقيا 2019، ولكن إدارة النادي تريد التريث قبل حسم قرارها، بينما يصر اللاعب على “وضوح الرؤية” للترتيب لما هو قادم، وهو ما يرجح بشكل كبير خروجه إلى جانب الحارس الأسترالي براد جونز، والقادم في الميركاتو الصيفي الماضي، الكوري جين سو كيم.

وتسعى إدارة النصر إلى التعاقد مع لاعبيّن اثنين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ما سيجبرها على التخلص من بعض اللاعبين الأجانب؛ إذ لا يسمح قانون المسابقات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سوى بقيد 7 أجانب فقط لكل فريق، وهو ما يرشح خروج نور الدين أمرابط من تشكيلة العالمي.

جدير بالذكر أن نادي النصر السعودي بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 يحتل حالياًا المركز ما قبل الأخير حتى الآن في موسم 2021/2020، برصيد 4 نقاط من 7 جولات، بعد تحقيقه لفوز واحد وتعادل مقابل 5 هزائم في واحدة من أسوء بدايات زملاء عبد الرزاق حمد الله في الدوري السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، علمًا بأنه حل ثانيًا في جدول الترتيب خلال موسم 2020/2019 ليذهب اللقب لفريق الهلال.