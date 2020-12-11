كيميتش يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات بايرن ميونخ

توقع هانز فليك المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألماني إمكانية عودة جوشوا كيميتش لاعب لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل، بينما شارك كورنتين توليسو في مران الفريق أمس الخميس، ولكن مازالت هناك شكوك بشأن إمكانية مشاركته في مباراة يونيون برلين غدًا السبت.

وقال فليك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :” تدرب توليسو بالأمس ولكن سيتعين علينا الأنتظار لرؤية كيف سيكون رد فعل جسده”.

وأضاف :” كيميتش في طريق العودة وبإمكانه أن يخوض بعض الأجزاء من مران الفريق الأسبوع المقبل”.

وبينما يعاني توليسو من مشاكل عضلية، يتعافى كيميتش بشكل أسرع مما كان متوقعًا بعدما خضع لجراحة في الركبة.

وكان بايرن ميونخ أنهى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على ولكوموتيف موسكو 2 / صفر يوم الأربعاء الماضي، رغم أن الفريق كان ضمن تأهله لدور الستة عشر. وأثنى فليك على الثلاثية التي حققها الفريق في عام .2020

وقال :”كان عام ناجحًا. بإمكان الفريق أن يكون فخورًا والخروج بأشياء كثيرة من المباراة أنان لوكوموتيف. في الدوري الألماني نريد أن تكون النهاية إيجابية لعام 2020 ، الذي كان مُميزًا”.