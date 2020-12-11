تجدد اصابة صالح جمعة بفيروس كورونا بعد انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا لبطولة الدوري المصري الممتاز، عن إصابة لاعبه صالح جمعة بفيروس كورونا المستجد.
وذكر النادي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، أنه تلقي إخطارًا رسميًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بسلبية عينة كل لاعبي الفريق ما عدا صالح جمعة، الذي جاءت عينته إيجابية.
وأضاف كليوباترا أن هيثم شعبان المدير الفني للفريق قرر استبعاد صالح جمعة من معسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة الانتاج الحربي اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري المصري.
وكان صالح جمعة قد تعرض للإصابة بكورونا أثناء تواجده في صفوف الأهلي، وذلك قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي 2 / 1.
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