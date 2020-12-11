زيدان يضغط على دييجو سيميوني: أتلتيكو مدريد المرشح الأول للتتويج بلقب الليجا

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن غريمه في المدينة أتليتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم قبل مواجهة بينهما غدًا السبت.

ويتصدر أتليتيكو المسابقة ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يتجرع أي خسارة هذا الموسم بعد عشر مباريات برصيد 26 نقطة من أصل 30 ممكنة.

وقبل مباراة القمة يتفوق أتليتيكو في الصدارة بفارق ست نقاط على ريال صاحب المركز الرابع الذي لعب 11 مباراة. وأقر زيدان بأن بداية فريقه السيئة للموسم تعني أن غريمه أتليتيكو بقيادة المدرب دييجو سيميوني بات من أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي “بالطبع. بات من أبرز المرشحين”.

وتابع “يظهر أتليتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة. نعرفهم جيدًا.

“نرغب في الفوز بكل مباراة خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة. فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية”.

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعب وسط أتليتيكو ماركوس يورينتي.

وتخرج اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من قطاع الشباب في ريال مدريد قبل الانضمام لغريمه في المدينة في 2019.

وقال زيدان “لا يدهشني الأداء الذي يقدمه فهو لاعب من طراز رفيع ويقدم مستويات أفضل مما كان عليها في ريال مدريد. كنا نعرف دائمًا انه لاعب موهوب وأسعد بتقدمه”.

وأضاف زيدان، الذي رحب بعودة القائد سيرجيو راموس في انتصار يوم الأربعاء بدوري الأبطال على بروسيا مونشنجلادباخ، أن لاعب الوسط فيدريكو بالبيردي والظهير داني كارباخال يقتربان من العودة للتشكيلة الأساسية.

لكن حامل اللقب سيفتقد لجهود ثلاثي الهجوم إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز إضافة إلى لاعب الوسط مارتن أوديجارد.