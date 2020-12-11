كومان متفائل بموسم برشلونة ولا يتفهم خيبة أمل الجماهير!

يواصل المدير الفني الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان تفائله بخصوص موسم النادي الكتالوني رغم ابتعاده عن صدارة الدوري الإسباني وكذا إنهائه للمجموعة السابعة من دوري ابطال اوروبا في المركز الثاني خلف يوفنتوس الايطالي.

وخسر برشلونة بثلاثية نظيفة في كامب نو أمام يوفنتوس في آخر جولات مجموعات دوري ابطال اوروبا، وسط تألق للنجم البرتغالي رونالدو صاحب هدفين في المباراة، ما جعل رجال كومان يدخلون قرعة دور الـ 16 وسط هواجس مواجهة صعبة للغاية أمام خصوم من قبيل “بايرن ميونخ او مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان او ليفربول”.

وبالرغم من كل ذلك، فإن مدرب برشلونة كومان يواصل تفائله بمستقبل أفضل للفريق الكتالوني هذا الموسم، ولا يتفهم خيبة الأمل التي راودت مناصري البلوجرانا حول رفاق ليونيل ميسي، رغم أن النادي لازال على قادرًا على المنافسة في جميع المسابقات حتى الآن.

ووفقاً للصحفي “لويس كانوت” الذي تربطه علاقة شخصية طويلة بكومان، فإن مدرب برشلونة متفائل ولم يفقد الأمل ولم يتأثر مزاجه، حيث قال كانوت في مقابلة مع كادينا كوبيه: “كومان لا يتفهم خيبة أمل الناس لأن الفريق كان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف الصحافي ردا على سؤال حول تصريحات كومان بعد مباراة قادش “إنه ليس غاضبا من اللاعبين. عندما قال إنه غاضب”، في إشارة إلى كلمات كومان ذات النبرة الغاضبة عقب الخسارة نهاية الأسبوع الماضي من الصاعد حديثاً قادش في الدوري الاسباني.

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