اون تايم سبورت تُعلن عودة مدحت شلبي لتقديم برنامج جديد بفيديو سينمائي

أعلنت قناة اون تايم سبورت المصرية عودة الإعلامي الرياضي المخضرم “مدحت شلبي” لتقديم برنامج جديد غير برنامجه الشهير “مساء الأنوار” الذي عُرف به على مدار السنوات الـ 12 الماضية.

وظهر اعلان ترويجي عبر قناة اون تايم سبورت الأولى للبرنامج الجديد لـ مدحت شلبي، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الجمعة، يؤكد عودته لتقديم البرامج بعد سلسلة من المفاوضات الطويلة بينه وبين مسؤولي القناة.

واكتفت إدارة اون تايم بمنح مدحت شلبي فرصة التعليق على بعض المباريات الجماهيرية التي لعبت بعد استئناف النشاط الرياضي في شهر أغسطس الماضي، مثل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، ومباراة الاهلي وبيراميدز، ومباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 على البث الأرضي، والتي شهدت فوز المارد الاحمر على الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

وسيحمل برنامج مدحت شلبي الجديد عنوان “مساء اون تايم” بدلاً من مساء الأنوار الذي قدمه مدحت شلبي سابقًا مع قنوات مودرن سبورت وTen والنيل للرياضة وMBC مصر.

وكشفت القناة عبر تغريدة على تويتر عن مواعيد إذاعة البرنامج لمدة 3 أيام في الأسبوع، قائلة “الجنرال مدحت شلبي يعود لكم من جديد عبر برنامج مساء اون تايم من الثلاثاء إلى الخميس في الحادية عشرة مساءً على قناة اون تايم سبورتس 2”.

وحظى مدحت شلبي بتقديم مميز من جانب قناة اون تايم سبورت، في فيديو مميز، جمع عدة لقطات سينمائية.

وفي تعليقها على عودة مدحت شلبي أثناء الفيديو السينمائي، قالت قناة اون تايم سبورت “لأنه حظى بكأس حب الجماهير، ولأنه يعرف القصة وتاريخها، فهو ملك التحليل، تحاوطه الأضواء، يتابع المشهد ويكشف كواليسه، ليأتينا بنجوم الكرة أمام الكاميرات، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، معنا في كامل أناقته، الجنرال..مدحت شلبي، بصوت وصورة ماركة مسجلة، في مساء أون تايم”.

إليكم الفيديو التقديمي للبرنامج

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