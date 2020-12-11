خروج الانتر من دوري ابطال اوروبا أدخل كونتي في نقاش حاد مع فابيو كابيلو!

انتقد مدرب الانتر “أنطونيو كونتي” مذيع قنوات سكاي سبورت والمراسل وفابيو كابيلو بعد خروج فريقه من دوري ابطال اوروبا، وفقدان فرصة اللعب في الدوري الاوروبي.

وبدا كونتي عصبيًا خلال المقابلة التي أجراها بعد المباراة على قناة سكاي سبورت، بعد تعادل الانتر (0-0) ضد شاختار ما جعل النيرازوري يتديل المجموعة الثانية في دوري ابطال اوروبا.

وقال فابيو كابيلو منتقدا كونتي عقب المباراة: “لم يكن هناك إرادة، والرغبة في الفوز بأي ثمن. ليس لدي أي مبرر لحدوث ذلك”.

واستمرت المقابلة مع أسئلة مقدمة قنوات سكاي سبورتس “آنا بيلو”، لكن مرة أخرى بدا كونتي سريع الانفعال ورد على كابيلو: “جاء شاختار إلى هنا وغير تكتيكاتهم ضدنا من أجل ايقافنا، لقد خسروا (5-0) امام مونشنجلادباخ، ولهذا تغيروا. فكر قبل طرح الأسئلة”.

ثم سأله كابيلو بعد ذلك: “هل لديك بالفعل خطة بديلة عندما لا تسير الأمور كما خطط لها، مع رؤية شاختار يغير طريقة لعبه؟”.

ورد كونتي قائلاً: “لدينا بالفعل خطة بديلة، لكنني لن أتحدث عنها هنا، وإلا ستكون كارثة كاملة وسيتم ايقافها أيضًا”.

وتعرض سلوك المدرب الإيطالي لانتقادات من كابيلو ومدافع ميلان السابق أليساندرو كوستاكورتا الذي كان موجودًا أيضًا في الاستوديو اذ قال كابيلو بعد مغادرة كونتي: “اليوم كان من المستحيل التحدث مع كونتي”.

وأضاف: “لم يفهم أننا لا نستطيع التحدث إلا عندما تسير الأمور على ما يرام. عانى الانتر من أضرار اقتصادية ضخمة هذا المساء، حتى أنهم لن يلعبوا في الدوري الأوروبي. الضرر كبير، حتى بالنسبة للرعاة”.

وتابع كوستاكورتا بالقول: “أشعر بخيبة أمل كبيرة في صديقي كونتي. أنا آسف جدا لأنه لم يحترمنا. إنه شخص فريد وكريم، لكنني لم أحبه الليلة. أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب موقفه”.

وختم كابيلو حديثه في الاستديو بالتطرق لتأهل أتالانتا الذي تأهل بدلاً من ذلك إلى دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي وقارن بين مدرب الانتر وزميله في أتالانتا وقال: “جاسبريني مدرب ذكي، لقد فهم أنه يجب عليه تغيير شيء ما من الناحية التكتيكية. لقد فهم أنه لا يستطيع اللعب كما فعل الموسم الماضي. هذه هي قوة المدرب؛ ماسيميليانو أليجري هو شخص آخر تغير من الناحية التكتيكية، من قراءة المباراة، سأتوقف هنا”.

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