هل يجد ارتيتا حلاً لقلة عدد اهداف آرسنال؟

يشعر ميكيل آرتيتا مدرب أرسنال بخيبة أمل من قلة أهداف فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز ويأمل أن يقوده ثبات المستوى في بطولات أخرى إلى استعادة لمسته التهديفية لوضع حد لتراجع الفريق في جدول الترتيب.

وقال أرتيتا إن أرسنال يبلي بلاء حسنًا في بطولات أخرى حيث صعد لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي بسجل مثالي في دور المجموعات كما بلغ دور الثمانية في كأس الرابطة.

لكن فريقه فاز مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات في الدوري وسجل 10 أهداف في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم ليتراجع للمركز 15 في الترتيب متأخرًا بفارق 11 نقطة عن توتنهام متصدر البطولة.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي يوم الأحد “نشعر بإحباط شديد بسبب موقف الفريق ونعلم جميعًا مدى أهمية تحقيق نتائج طيبة سريعًا لأننا نحتاج اليها بشدة.

“كانت هناك مباريات كثيرة خاصة تلك التي خضناها على ملعبنا صنعت فيها تفاصيل صغيرة فارقًا كبيرًا. لكننا لم نسجل أهدافًا كافية وبدون ذلك لا يمكننا الفوز بما يكفي من مباريات. الأمر بهذه البساطة.

“الإبداع مرتبط بعدد الفرص التي تصنعها لنفسك في مختلف المراكز حول منطقة الجزاء أو الثلث الأخير من الملعب. نعكف حاليًا على إصلاح الكثير من الجوانب ويجب أن نتحسن بالطبع”.

ولم يخسر أرسنال أمام بيرنلي في آخر 14 مواجهة جمعت بينهما في كافة المسابقات وفاز أرسنال بكل مباراة أقيمت على ملعبه في هذه المواجهات لكن أرتيتا قال إن الإحصاءات لا تعني شيئًا أمام فريق المدرب شون دايك.

وأضاف “بيرنلي فريق منظم للغاية. يشكل تهديدًا مستمرًا لأنه يلعب كرة قدم مباشرة ويقدم أداء رائعًا.

“يصعب اختراقهم لأنهم يعملون مع نفس المدرب منذ فترة طويلة ويعرفون بعضهم جيدًا”.