ناصر الخليفي يصدم برشلونة وريال مدريد مجدداً بشأن نجمي باريس

صدم رئيس باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” مجدداً الغريمان ريال مدريد وبرشلونة بعد تأكيده أن المحادثات بدأت مع نيمار جونيور وكيليان مبابي بشأن توقيع عقود جديدة وأن كلا اللاعبين يريدان البقاء.

وكلف نيمار ومبابي مجتمعين باريس سان جيرمان مبلغ 400 مليون يورو صيف 2017 ولكن كلاهما ينتهي عقدهم في العام 2022 ما يجعلهم متاحين مجانًا خلال 18 شهرًا.

وارتبط كيليان مبابي بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد منذ فترته في موناكو الفرنسي، بينما حاول برشلونة إعادة التعاقد مع نيمار جونيور في الماضي بعد أن غادره نحو باريس صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وقال ناصر الخليفي لـ RMC بخصوصهما: “لقد بدأنا الحديث مع نيمار وكيليان مبابي، وستبقى المناقشات سرية لكنني واثق جدًا. كلاهما يريد البقاء معنا في باريس سان جيرمان“.

في غضون ذلك، قال نيمار جونيور أيضًا ان رحيله عن باريس سان جيرمان لم يخطر بباله بعد أسبوع واحد فقط من قوله إنه يريد اللعب مع ليونيل ميسي الموسم المقبل، حيث صرح لوسائل الإعلام بعد الفوز على مانشستر يونايتد بأن الشيء الوحيد الذي يريده هو اللعب مجدداً مع ليو ميسي، ما جعل مستقبل اللاعبان معاً معلقاً في الهواء، لاسيما النجم الارجنتيني الذي ينتهي عقده صيف 2021 مع البلوجرانا.

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