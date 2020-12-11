السوق السعودي | الهلال يتوصل لاتفاق جديد مع عبد الله عطيف

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت إلى اتفاق مع الدولي عبد الله عطيف، لاعب الفريق الأول، لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن إدارة الهلال اتفقت على التجديد لمدة عامين مع عطيف، الذي يدخل فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي بعد أسابيع.

وكشفت المصادر نفسها أن المفاوضات مع الدوليين سلمان الفرج وياسر الشهراني لم تحسم بعد، حيث تتفاوض الإدارة في الفترة الجارية مع وكيليهما لتمديد عقديهما لمدة ثلاثة أعوام.

ولم تتوصل الإدارة حتى الآن إلى اتفاق معهما بشأن المقابل المالي، في وقت ينتظر فيه أن ترفع عرضيها لحسم الملفين المُهمين قبل دخول اللاعبين الفترة الحرة في يناير المقبل، التي تسمح لهما بالتفاوض مع أندية أخرى.