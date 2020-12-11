مرشح لرئاسة برشلونة: بيب جوارديولا الجديد موجود بالفعل في النادي!

تحدث لويس فرنانديز علاء، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 يناير، عن بيب جوارديولا القادم، كاشفاً أنه موجود بالفعل في النادي.

وكان فرنانديز علاء يتحدث لراديو قناة برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت، وقال إنه يعتقد أن “فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمينتا”، المدرب الحالي لفريق برشلونة ب، هو الرجل الذي يقود النادي إلى الأمام بطريقة تذكرنا بجوارديولا في نهاية الموسم 2007/2008 لما خلف الهولندي فرانك ريكارد الذي خرج بخفي حنين ذلك الموسم.

وتولى جوارديولا، الأسطورة في برشلونة كلاعب ومدرب، زمام الأمور في الفريق الأول في عام 2008 بعد أن أمضى موسماً مع برشلونة ب وقاد النادي إلى فترة غير مسبوقة من النجاحات المحلية والأوروبية قبل مغادرته عام 2012.

وقال فرنانديز لقناة برشلونة: “جارسيا بيمينتا سيكون بيب جوارديولا. عندما تم طرد إرنستو فالفيردي، كان يجب أن نراهن على بيمينتا، والآن يجب أن نفعل الشيء نفسه في حالة طرد رونالد كومان”.

كما كشف فرنانديز علاء، وهو رجل أعمال وسياسي من “سانت كوجات ديل فاليس” أن مشروعه قد ضمن بالفعل مديرًا رياضياً، وهو رجل يحمل الحمض النووي لبرشلونة ويعمل حاليًا في نادٍ آخر.

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