سوق مصر | شركة مصر للطيران تعلن رعايتها لفريق الفلاحين “غزل المحلة”

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الجمعة عن رعايتها لفريق غزل المحلة الصاعد للدورى المصري الممتاز، وذلك بإشراف وزارة الطيران المدنى وفى إطار الدور المجتمعى لمصر للطيران فى المسؤولية المجتمعية المستدامة.

وجاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته مصر للطيران اليوم الجمعة، وجاء فيه :”في إطار الدور الوطني لمصر للطيران وتبنيها لبرامج المسؤولية المجتمعية المستدامة والتي تتضمن الشراكة والتعاون مع الكيانات الإقتصادية القومية، تعلن مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار، عن رعايتها لفريق غزل المحلة لكرة القدم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.”

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس الخميس للإعلان عن رعاة فريق غزل المحلة، أبدى الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، سعادته برعاية الشركة الوطنية مصر للطيران لفريق غزل المحلة، ممثل أحد أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية، متمنيًا له التوفيق في مشوار البطولة.

وأكد زكريا على استعداد مصر للطيران لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفريق غزل المحلة والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة كونها الناقل الرسمي لمعظم البطولات الرياضية التي تقام في مصر.