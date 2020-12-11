شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والاتحاد يكتفيان بالتعادل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اقتسم فريقا الشباب وضيفه الاتحاد نقاط المباراة بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد الشوط الأول سيطرة اتحادية وسنحت عدد من الفرص الخطيرة لم يتعامل معها الهجوم الاتحادي بالشكل المطلوب إلى أن كسر غاري رودريغيز حاجز التسلل الشبابي ومرر الكرة للمهاجم المنفرد الكسندر بريوفيتش ليهز الشباك الشبابية بهدف اتحادي أول (د. 20).

وفي الشوط الثاني ضغط الشباب مبكراً لإدراك التعادل وحاصر الاتحاد على ملعبه إلى أن تحقق له ما أراد عن طريق مدافعه ايغور ليتشنوفسكي (د.57).

وبهذه النتيجة يصل الشباب إلى النقطة 15 محافظاً على مركزه الثاني في الترتيب، كما وصل الاتحاد إلى النقطة 13 ويتقدم مؤقتاً للمركز الثالث.