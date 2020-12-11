شكرا لقرائتكم خبر عن الكسندر يعود للتسجيل بعد 16 مباراة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاد المهاجم الصربي الكسندر بيرجوفيتش لهز الشباك بعد صيام طويل عن تسجيل الأهداف وصل إلى 16 مباراة مع فريقه الاتحاد في المسابقات المحلية، وجاء هدف بيرجوفيتش في مرمى الشباب بعد جملة تكتيكية بدأت من عبدالعزيز البيشي لرودريغيز والذي بدوره مرر الكرة للمتمركز بيرجوفيتش مسجلاً أول أهدافه في دوري المحترفين هذا الموسم.

وامتد غياب بيرجوفيتش لـ 870 دقيقة في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وكان آخر هدف لبيرجوفيتش دورياً أمام الرائد في 23 أغسطس 2019 وهو الأمر الذي وضعه تحت ضغط كبير من المطالبات الجماهيرية بضرورة مضاعفة الجهد للعودة قبل دخول الفترة الشتوية التي تعتبر بمثابة فرصة أخيرة من الجماهير الاتحادية للصياد الصربي قبل الحكم عليه بصفة نهائية.