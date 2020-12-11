شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة «بوشكاش» 2020 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، اليوم، عن القائمة المختصرة للأهداف المرشحة، للتنافس على جائزة بوشكاش، كأفضل هدف في عام 2020، والتى تضم ثلاث أهداف.

وغابت الأهداف الدولية عن القائمة النهائية، حيث أن الـ3 أهداف المرشحة لجائزة هي أهداف في دوريات أوروبية ولاتينية.

وترشح هدف الأوروجوياني «لويس سواريز» مع فريقه السابق «برشلونة» في مرمى ريـال مايوركا بالدورى الإسبانى.

كما ينافس الكوري الجنوبي «هيونج مين سون» نجم «توتنهام هوتسبير»، على الجائزة بهدفه في مرمى بيرنلى بالدورى الإنجليزي.

الهدف الثالث من أمريكا اللاتينية، وبالتحديد من الدوري البرازيلي، بتوقيع اللاعب الأوروجوياني «جيورجيان دلا أراسكايتا» مع فريق فلامنجو في مرمى فريق سيارا.

وسيتم اختيار الهدف الفائز يوم 17 ديسمبر الحالى خلال الحفل الذي يقيمه الاتحاد الدولى، أفتراضياً بسبب ظروف فيروس كورونا.