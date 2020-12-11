شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا تاسع لاعب أجنبي يُسجل مع الدقيقة الأولى في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بات الزامبي والتر بواليا، مهاجم فريق نادي الجونة، هو تاسع لاعب أجنبي يسجل مع الدقيقة الأولى من عمر مباريات الدوري المصري خلال القرن الحالي.

وسجل بواليا هدف تقدم الجونة أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الطرفين بالجولة الأولى من عمر الدوري في موسمه الجديد 2020-2021، عقب 18 ثانية فقط من انطلاق اللقاء.

وحسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الطلائع والجونة بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وسبق بواليا 8 لاعبين أجانب تمكنوا من التسجيل مع أول دقيقة من مباريات الدوري المصري في الألفية الثالثة.

في موسم 2006-2007 نجح الغاني جونيور من التسجيل للزمالك مع الدقيقة من عمر مباراة فريقه أمام المقاولون العرب.

وفي موسم 2008-2009 يسجل الغاني بابا أركو هدفاً للجيش في أول دقيقة من عمر مباراة بتروجت التي حسمها الأخير بثلاثية.

وتشهد مباراة الزمالك وبتروجت موسم 2013-2014 تتسجيل مدافع الأخير بيتر أودو هدفاً عكسياً لمصلحة الفريق الأول قبل نهاية الدقيقة الأولى من عمرها.

وسجل النيجيري ستانلي مع الدقيقة الأولى لمصلحة دجلة في شباك المصري البورسعيدي بلقاء الفريقين موسم 2014-2015، كذلك الغاني أتشيمبونج بقميص الزمالك في شباك الاتحاد السكندري موسم 2017-2018، كذلك جوزيف بيساو لاعب طنطا في شباك المقاصة بالموسم ذاته ومباراة انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة 3-3.

وفي موسم 2018-2019 سجل كل من النيجيري جيمس تيدي للانتاج في شباك الجونة مع الدقيقة الأولى، حاله حال التونسي سيف الدين الجزيري صاحب هدف للمقاولون في مرمى الجونة.