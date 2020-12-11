شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعلن عن القائمة النهائية للأفضل في 2020.. خروج محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في كرة القدم لعام 2020.

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 بين النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، فيما خرج الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعدما كان ضمن القائمة الأولية للمرشحين بالفوز باللقب.



أما بخصوص جائزة أفضل مدرب في العالم، فترشح الألماني هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، والذي فاز مع فريقه بدوري أبطال أوروبا، والألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي حقق الدوري مع الريدز بعد غياب 30 عامًا، والأرجنتيني مارسيلو بيليسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي صعد بفريقه إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتنافس الألماني مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، والسلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد الإسباني، والبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي على الجائزة أفضل حارس.



هذا ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي بشكل افتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.