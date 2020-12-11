شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ديربي مدريد المنتظر.. زيدان: أتلتيكو من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن غريمه أتلتيكو مدريد من أبرز المرشحين لنيل لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين، غدا السبت.

وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن المباراة: «بالطبع، بات من أبرز المرشحين».

وتابع: «يظهر أتليتيكو هذا الأمر بوضوح في الملعب ويتصدر الدوري ويقدم مستويات رائعة». موضحا،«نعرفهم جيدا». وقال: نرغب في الفوز بكل مباراة، خاصة مباراة القمة فهي مناسبة كبيرة، فزنا بالدوري العام الماضي ونرغب في الدفاع عن اللقب وسنفعل ذلك حتى النهاية.

ويتصدر نادي اتليتيكو مدريد جدول الدوري الأسباني، برصيد 26 نقطة من أصل 10 مباريات.

فيما يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 20 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها في الدوري.

ويسعى زيدان إلى تقليص الفارق بينه وبين غريمه الأتليتيكو في لقاء الديربي غدا.

وتقام المباراة غدا في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة.