شكرا لقرائتكم خبر عن عنابي سدير يتخطى الرائد بهدفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تخطى فريق الفيصلي ضيفه الرائد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز هدفي الفيصلي مدافع الرائد حسين الشويش بالخطأ في مرمى فريقه (د: 30)، وأضاف جيليرمي الهدف الثاني لفريقه الفيصلي (د: 85)، وبهذه النتيجة يقفز الفيصلي للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 13 نقطة، فيما تلقى الرائد الخسارة الرابعة ليتجمد رصيده عند العشر نقاط ويتراجع للمركز العاشر.



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