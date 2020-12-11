شكرا لقرائتكم استمرار إصابة على جبر بـ"كورونا" وخروجه من قائمة بيراميدز قبل مباراة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة غير متوقعة، تجددت إصابة على جبر مدافع فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بالإصابة بفيرس كورونا، بعد أن جاءت عينة المسحة الطبية التى أجراها اللاعب أمس الخميس ايجابية، ليخرج من قائمة فريقه فى مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدًا السبت على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخضع على جبر لمسحة طبية اضافية خلال الساعات المقبلة للتأكد من ايجابية مسحة كورونا الأخيرة، خاصة وإن اللاعب لايعانى من أى أعراض، لاسيما وأن جبر كان مصابًا بكورونا منذ ما يقرب من أسبوع وعاد لتدريبات فريقه بعدما أجرى مسحتين وتأكد من سلبيتهما.

وكان أحمد فتحى ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عاد للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، بعد شفاءه من الإصابة بفيرس كورونا، حيث شارك الجوكر فى مران بيراميدز الذى أقيم اليوم الجمعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى.

ويعد دخول أحمد فتحى فى قائمة مباراة زعيم الثغر متوقف على قرار الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى أورابارينا، والذى سيقرر إمكانية الاعتماد على اللاعب فى المباراة أو منحه راحة من المشاركة وتجهيزه للمواجهات المقبلة.