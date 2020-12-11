شكرا لقرائتكم تعيين اللواء أحمد عصام مديرا تنفيذيا لنادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، تعيين اللواء أحمد عصام مديرا تنفيذيا للنادى وفقا للتشكيل الجديد.فيما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية داخل نادي الزمالك عن تفكير أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك، فى تقديم استقالته من منصبه مساء اليوم، بعد اعتداء بعض الجماهير عليه عقب صلاة الجمعة اليوم.

فيما كشف مصدر داخل الزمالك أن أيمن يونس يدرس تقديم استقالته منذ أيام بسبب فشله فى فريق الكرة، وتوجيه اتهامات له داخل الزمالك بأنه وراء عدم استقرار فريق الكرة.

وتلقى أعضاء لجنة الكرة شكاوى كثيرة ضد أيمن يونس بأنه يثير أزمات داخل الفريق بغرض فرض السيطرة على قطاع الكرة بمفرده.

من ناحية أخرى، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق المقرر لها مواجهة المقاولون العرب، على ستاد الكلية الحربية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غدا السبت.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر، محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفي فتحي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومصطفي محمد.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز فى مواجهة المقاولون، لتحقيق انطلاقة قوية فى بداية مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 3 لقاءات فى المسابقة حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ثم مباراة القمة أمام الأهلى، لذا حرص البرتغالى باتشيكو على تحفيز لاعبيه على ضرورة انطلاقة قوية فى مسابقة الدورى وغلق صفحة الماضى تمامًا، لمُصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب المحلى الجديد.

ويستعيد الزمالك عناصره الأساسية فى مباراة المقاولون العرب وعلى رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية إيقافه المحلي الذى تعرض له منذ مباراة المصرى في منافسات الدوري السابق إلى جانب العائدين للفريق من الإعارة على رأسهم الثنائى أحمد فتوح والمغربى حميد أحداد، بعدما تأكدت جاهزية الثنائى للتواجد في المباراة، لذا استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، على الاعتماد على أحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مواجهة الذئاب عقب عودته لصفوف الأبيض هذا الموسم، بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، كما شهدت التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الماضية انتظام الثنائي المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بعد التعافي من الإصابات العضلية التي لحقت بهما.