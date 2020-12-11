العربي يوقف قطار «الصقور».. وتعادل الحصن ودبا والحمرية مع العروبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أحرج العربي مضيفه فريق الإمارات المتصدر ونجح في انتزاع نقطة غالية عبر التعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب الإمارات في افتتاح مواجهات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى. وبكّر العربي بالتسجيل عن طريق محترفه البرازيلي بالو سيلفا في الدقيقة 8، قبل أن يقلب الإمارات الطاولة بهدفين أحرزهما على مدار الشوطين البرازيلي ديجو داسيلفا في الدقيقة 39 و49، لينجح عيد الكعبي في إدراك التعادل في الدقيقة 88. وبهذا التعادل حافظ الإمارات على الصدارة برصيد 10 نقاط، وأصبح العربي بنقطتين.

وعلى ملعب دبا الحصن حول دبا الفجيرة تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 خلال المباراة الديربي بين الجارين، وسيطر الفريق الحصناوي على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بهدفين سجلهما إبراهيم مصطفى في الدقيقة 5، والجزائري سيد عواج في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل للنواخذة البرازيلي لويس إدواردو في الدقيقة 57، ومواطنه برونو إدواردو في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة أصبحت للحصن 7 نقاط، وقفز للمركز الثاني، ولدبا 5 نقاط.

وعلى ملعب الحمرية كان التعادل 2/2 أيضاً من نصيب أصحاب الأرض والعروبة الضيف.

وأحرز للحمرية الفرنسي فانيفا اندريانسيما في الدقيقة 14 و74، فيما سجل للعروبة سالم سليمان بنيران صديقه في مرمى فريقه، وسعيد عبيد.

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