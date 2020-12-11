يوفنتوس يقرر التخلص من رونالدو

أفادت تقارير رياضية برغبة المسؤولين في يوفنتوس الإيطالي في استغلال شعور لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا بعدم شعوره بالراحة مع "الشياطين الحمر"، وذلك لتقديم صفقة "تبادلية" بين اللاعب الفرنسي، ومهاجم "السيدة العجوز" البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان وكيل أعمال بوغبا، الإيطالي مينو رايولا، قد أعلن مؤخرا أن أيام الفائز بكأس العالم 2018 مع "منتخب الديوك"، في مانشستر يونايتد قد انتهت.

وحسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن كبير الكتاب الرياضيين في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، ميغيل ديلاني، فإن المسؤولين بالنادي الإيطالي جادون في استغلال حالة عدم الراحة التي يشعر بها بوغبا في "أولد ترافورد" عبر تقديم عرض رسمي لضمه، نظير ذهاب رونالدو إلى مانشستر يونايتد.