شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين اللواء أحمد عصام مديرا تنفيذيا لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، تعيين اللواء أحمد عصام مديرا تنفيذيا للنادى وفقا للتشكيل الجديد، كما تم تعيين اللواء هشام زيد مديرا لأمن النادى، فيما ترددت أنباء خلال الساعات الماضية داخل نادي الزمالك عن تفكير أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك، فى تقديم استقالته من منصبه مساء اليوم، بعد اعتداء بعض الجماهير عليه عقب صلاة الجمعة اليوم.

فيما كشف مصدر داخل الزمالك أن أيمن يونس يدرس تقديم استقالته منذ أيام بسبب فشله فى فريق الكرة، وتوجيه اتهامات له داخل الزمالك بأنه وراء عدم استقرار فريق الكرة.

وتلقى أعضاء لجنة الكرة شكاوى كثيرة ضد أيمن يونس بأنه يثير أزمات داخل الفريق بغرض فرض السيطرة على قطاع الكرة بمفرده.