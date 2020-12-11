شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يشارك فى مران بيراميدز الختامى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أحمد فتحى ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، بعد شفاءه من الإصابة بفيرس كورونا، حيث شارك الجوكر فى مران بيراميدز الذى أقيم اليوم الجمعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعد دخول أحمد فتحى فى قائمة مباراة زعيم الثغر متوقف على قرار الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى أورابارينا، والذى سيقرر إمكانية الاعتماد على اللاعب فى المباراة أو منحه راحة من المشاركة وتجهيزه للمواجهات المقبلة.

واستطاع أحمد فتحى أن ينتصر على كورونا، وينجو من مخالبها التي طالته خلال الأيام الماضية ، بعد أن تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية ، و شفاؤه من الفيروس ، الذى تسبب في خضوعه إلى العزل المنزلى، ومن المنتظر أن ينتظم الجوكر في تدريبات فريقه خلال الساعات المقبلة بناء على رؤية الجهاز الطبي لفريق الكرة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الاسماعيلى عام 2002 ، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد ثم الاهلى فى نفس العام ، و كاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا ، وعاد الجوكر الى القلعة الحمراء فى 2013 ، و قضى فترة قصيرة بهال سيتى الانجليزى ليعود مرة اخرى للأهلى وثم غادر الأهلى و انضم لصفوف ام صلال القطرى بعد رفض التجديد للأحمر ، ثم يعود للاهلى فى 2015

وفى الأهلى شارك فى 338 مباراة فى مختلف البطولات مسجل 24 هدف ، وصنع 61 لزملاؤه ، و خلال الموسم المنقضى لعب للاهلى 17 مباراة منها 8 بالدورى ، و مثلها بدورى الابطال ، و مباراة بكاس مصر ، لم يسجل اهداف لكنه صنع هدفان

شارك فتحى فى 209 مباراة ببطولة الدورى ، سجل خلالها 16 هدف وصنع 41 ، و20 مباراة ببطولة كـأس مصر ، سجل فيها 4 أهداف ، وصنع ثلاثة ، وفى البطولات الافريقية ، وصلت مشاركاته الى 90 مباراة من موسم 2009 حتى الان ، سجل خلالها 4 أهداف ، وصنع 14 هدفا للاعبى الفريق الأحمر

وعلى مستوى كأس العالم للأندية شارك فتحى فى 7 مباريات لم يسجل خلالها اهداف بل صنع هدفان فقط ، وفى مباريات كأس السوبر شارك فى 6 مباريات ، ومباراتان فى كأس السوبر الافريقى .

ومع الاسماعيلى شارك فى 63 مباراة مع الدراويش منها 12 بدورى الابطال و 51 مباراة ببطولة الدورى ، سجل 5 اهداف و صنع هدفان فقط ، وحقق معهم بطولة الدورى مرة واحدة ، و بالانتقال الى شيفلد الانجليزى شارك الجوكر فى 3 مباريات فقط ببطولة البريميرليج ،ومع هال سيتى 7 مباريات، وفى ام صلال القطرى لعب فتحى 17 مباراة سجل خلالها هدف واحد فقط .