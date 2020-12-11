شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتقدم علي طلائع الجيش بهدف "بواليا" في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة في إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف لوالتر بواليا في الدقيقة الأولي أمام فريق طلائع الجيش ، في المباراة المقامة حالياً على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل الجونه كالآتي:

احمد عادل، جوزيف نغويم، محمد نجيب، محمود الجزار، الآن كيمبادا، نور السيد، سيرجي اكا، عمرو بركات، الشبراوي، عموري، والتر بواليا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش

محمد بسام ، أحمد سمير ، على الفيل ، مصطفي الزناري، أحمد عبد الرحمن زولا ، فرانك نجونجا ، محمد ناصف ، عمرو مرعي ، مهند لاشين ، إسلام محارب ، ناصر منسي .

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37 ، في المقابل يسعى فريق الجونة لتحقيق الانتصار في محاولة لتجنب نتائج الموسم الماضى التي نجا من الهبوط على إثرها في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع تسعة صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

الجونة دعم صفوفه بالتعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة ، ونور السيد لاعب خط وسط الاتحاد السكندري وأحمد عامر، لاعب خط وسط نادي أسوان ومحمود الجزار، مدافع الأهلي كما قام بتمديد تعاقده مع والتر بواليا ولؤي وائل.