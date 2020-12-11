صالح يتواجد في المدرجات رغم إعلان إصابته بكورونا.. وسيراميكا يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة لم يتأكد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر نادي سيراميكا عبر بيان رسمي له اليوم الجمعة أن إدارة كليوباترا تلقت إخطارًا من جانب اللجنة الطبية في اتحاد الكرة تؤكد أن جميع عينات لاعبي الفريق جاءت سلبية لفيروس كورونا ما عدا صالح جمعة.

وأوضح البطاوي في تصريحات تليفزيونية لأون تايم سبورتس، قبل انطلاق المباراة: "فوجئنا أمس بـ"re-test" أي إعادة التحليل للاعب، مما يعني أنه لم يتأكد إيجابية عينته أو سلبيتها.

وأكمل: "وفقا للأطباء من الوارد أن يكون التحليل خطأ خاصة أنه لا يعاني من أي أعراض، ولكننا أخذنا حذرنا وتم استبعاده من قائمة الفريق بالمباراة".

وتواجد صالح جمعة في مدرجات ملعب "السلام وي الأهلي"، والذي يستضيف مواجهة الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباتر في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعليقا على تواجده بالمدرجات، قال البطاوي: "صالح جمعة حضر إلى الملعب بسيارته الخاصة ولم يتواجد في غرفة ملابس اللاعبين".