"ظهور المعارين والمثلوثي".. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جايمي باتشيكو، عن قائمته لمباراة المقاولون العرب، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى:محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، أحمد سيد "زيزو"، كريم بامبو، إسلام جابر.

خط الهجوم: محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أشرف بن شرقي، حميد أحداد، مصطفي فتحي، مصطفي محمد.

وشهدت القائمة تواجد الصفقة الوحيدة التي ضمها الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية التونسي حمزة المثلوثي، بالإضافة إلى عودة المعارين مثل حميد أحداد، أحمد فتوح.