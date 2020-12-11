ليفاندوفسكي ينافس رونالدو وميسي على "ذا بيست" 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا القائمة المختصرة النهائية للمرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لعام 2020.

وضمت القائمة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي صانع لعب فريق برشلونة الإسباني.

ويعد ميسي آخر المتوجين بالجائزة، حيث نالها العام الماضي بعدما تفوق على الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، بينما احتل رونالدو المركز الثالث.

وكانت القائمة الأولية للمرشحين للتتويج بالجائزة ضمت 11 لاعبًا، هم المصري محمد صلاح، البلجيكي كيفن دي بروينا، السنغالي ساديو ماني، الفرنسي كيليان مبابي، البرازيلي نيمار، الإسباني سيرخيو راموس، الإسباني تياجو ألكانتارا، الهولندي فيرجل فان دايك إلى جانب ليفاندوفسكي، رونالدو وميسي.

وقاد ليفاندوفسكي فريق بايرن ميونخ للتتويج بخمس بطولات خلال عام 2020، هي دوري الدرجة الأولى الألماني، كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي، بينما ساهم رونالدو في تتويج يوفنتوس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، وتُوج ميسي هدافًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني وكان أيضًا أفضل صانع لعب بالمسابقة، رغم عدم تتويج الفريق الكتالوني ببطولات خلال العام الحالي.