الشيشيني يعلق على فوز أسوان أمام إنبي في بداية مشوار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سامي الشيشيني، المدير الفني لفريق أسوان، أن فرقه استطاع تحقيق الفوز على إنبي في مستهل مشوار الفريق بمشوار الدوري للموسم الجاري، رغم ضعف الامكانيات مقارنة بباقي فرق الدوري.

وفاز أسوان على مضيفه إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بتروسبورت" مساء الجمعة، في افتتاح مباريات النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2021.

وقال الشيشيني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه حاول عدم فتح خطوط الملعب أمام إنبي وركز على اللعب على الهجمات المرتدة، مشيرا إلى أن الفريق سيواجه صعوبة في باقي المباريات بالدوري.

وأضاف:" لم يتبق معنا من القوام الرئيسي للفريق سوى 6 أو 7 لاعبين وباقي اللاعبين خرجوا للإعارة أو البيع من أجل سد احتياجات الفريق".

وأوضح، أنه سيغلق صفحة الفوز على إنبي وسيركز على المواجهة المقبلة بالدوري أمام طلائع الجيش دون حصول فريقه على راحة.

وأتم:" الكل كان طامعًا في فريق أسوان قبل بداية انطلاق الدوري، لكن سنحاول تقديم أفضل ما لدينا وجمع أكبر عدد من النقاط".

وبهذه النتيجة، يقص أسوان شريط الدوري الجديد بمفاجأة مبكرة أمام إنبي، ليحصد فريق المدرب سامي الشيشيني أول ثلاث نقاط بالمسابقة المحلية.