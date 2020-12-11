الأهلي يخضع لـ "رابيد تيست" استعداداً لـ "المقاصة.. وجلسة علاجية لمروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

خضع فريق الأهلي، لتحليل "رابيد تيست" اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل "رابيد تيست" وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

وأدى مروان محسن، لاعب الفريق جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وقام مروان باستكمال برنامجه التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد شكوى اللاعب من إجهاد عضلي.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة مساء بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز .