بالصور.. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف النادي الأهلي بطل الثلاثية عن تصميم قمصانه الجديدة في الموسم الجاري 2020/2021، بعدما أنهى اللاعبون جلسة التصوير الخاصة بالقمصان الجديدة خلال الساعات الأخيرة.

وتحت عنوان "تيشيرت جديد بطموح جديد"، نشر الأهلي صورًا عبر حسابه على "فيسبوك" للزي الأساسي والقميصين الثاني والثالث المصممة من شركة "أمبرو" الإنجليزية الراعية للنادي.

وظهر الزي الأساسي للأهلي باللون الأحمر التقليدي، بياقة دائرية تحتها شكل الرقم 7 باللون الذهبي، وكان الشورت باللون الأبيض بخط أحمر على الجانبين، وأطراف الأكمام باللون الذهبي.

وبعد تتويج بالأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، تمت إضافة النجمة التاسعة على القميص ووضعها أسفل لوجو "أمبرو"، في تصميم جديد مطبوع يدمج بين النجمة والرقم 9.

يُذكر أن الأهلي سيرتدي القميص الجديد أمام مصر المقاصة حين يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للمسابقة بإستاد "الأهلي we السلام".

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