بعد إصابة نجاح..المقاولون العرب يجهز الحسيني لموقعة الزمالك

تعرض فادي نجاح مدافع المقاولون العرب للإصابة بتمزق في الأربطة ذلك قبل مواجهة ذئاب الجبل أمام الزمالك ، المقرر لها غدًا السبت، على ستاد الكلية الحربية، في أفتتاح الدوري الممتاز.
ويجهز الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، خالد الحسيني للدفع به في التشكيلة الأساسية، المواجهة أمام الزمالكبعد إصابة فادي نجاح وعدم جاهزية محمد سمير للمشاركة.
وأبرم المقاولون 10 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الماضية هم، التونسي وسيم نغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك السابق، والتونسي هيثم الجويني، وأحمد عبدالعزيز لاعب نادي إنبي، وأحمد شكري لاعب إنبي السابق، خالد الحسيني مدافع سيراميكا كليوباترا، وأحمد مجدي لاعب الجونة السابق، و كابوريا لاعب الزمالك، وباسم علي لاعب الأهلي السابق، وحمدي زكي لاعب الإسماعيلي.
ويستعد المقاولون للعرب بقوة لمباراة الزمالك، ويسعى النحاس لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك سواء بالفوز أو التعادل في ضربة البداية، للمنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد.
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