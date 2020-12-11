شاهد .. اتحاد الكرة ينشر لقطات خاصة مع ودية منتخب النسائية مع الشابات تحت 20 سنة

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يتضمن لقطات خاصة من المباراة الودية التي جمعت منتخب الكرة النسائية مع منتخب الكرة النسائية للشابات تحت 20 عامًا.

انتهت المباراة التجريبية التي جمعت منتخب مصر الأول للسيدات لكرة القدم أمام منتخب الانسات دون ال 20 عام في التجربة الأولى للمنتخب الأول بعد توقف عن المشاركات لمدة أربع سنوات.

وتغلب المنتخب الأول على منتخب الانسات بأربعة أهداف مقابل هدف وجاء ذلك ضمن المعسكر المفتوح للمنتخبين استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية

وكأس العالم.

أقيمت المباراة في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والدكتور عبداللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية .

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب السيدات بهدفين لهدف أحرزت نادين غازي الهدف الاول لمنتخب السيدات وتعادلت نادية احمد للانسات من ركلة جزاء وتمكنت نادين غازي من تسجيل الهدف الثاني للسيدات قبل نهاية الشوط .

وفي الشوط الثاني أضافت ميرنا محسن الهدف الثالث لمنتخب السيدات وأحرزت سالي منصور الهدف الرابع.

وأكدت سحر عبدالحق أنها سعيدة بالمستوي الذي ظهر به اللاعبات خلال التجربة الأولى وقالت ان هناك تطور في المستوي واشادت بالالتزام وبالروح الإيجابية ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان علي المجهود الكبير المبذول.

و ابدي احمد رمضان رضاه عن المستوي وقال إن شكل الأداء تغير وأصبح هناك اسلوب وطريقة لعب وأنه مع الوقت سيشهد الأداء تطور اكبر خلال الفترة المقبلة في ظل البرنامج التدريبي الذي تم وضعه مشيدا بمجهودات سحر عبد الحق وأنها نجحت في توفير المناخ الجيد والمعسكرات المطلوبه بالإضافة إلي المباريات الودية ومواجهة منتخب لبنان