طلائع الجيش يتعادل مع الجونة في الجولة الأولى من الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة طلائع الجيش أمام ضيفه الجونة في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكري ، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الجونة بالهدف الأول عن طريق اللاعب والتر بواليا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء ، وتعادل أحمد سمير لطلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة حصد كل فريق أول نقطه له هذا الموسم .

وسجل والتر بواليا مهاجم الجونة هدفه بعد مرور 18 ثانية منذ انطلاق المباراة أمام طلائع الجيش ليكون الهدف الأسرع في الدوري المصري هذا الموسم.

واحتسب حكم المباراة أول ركلة جزاء هذا الموسم لصالح طلائع الجيش وفي ثاني لقاءات الدوري مع افتتاح مبارياته اليوم.

ودخل فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة المدير الفني قد دخل اللقاء بتشكيل ضم كل من:

أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، جوناتان ، محمد نجيب، محمود الجزار، آلان ، نور السيد، سيرجي أكا ، عمرو بركات ، الشبراوي، عموري ، والتر بواليا.

في حين يلعب طلائع الجيش اللقاء بتشكيل مكون من :

محمد بسام، أحمد عبدالرحمن، مصطفي الزناري، علي الفيل، أحمد سمير، فرانك نجونجا، محمد ناصف، عمرو مرعي، مهند لاشين، إسلام محارب، ناصر منسي .