مدافع المقاولون العرب يعلن إصابته قبل مواجهة الزمالك

أعلن فادي نجاح مدافع المقاولون العرب إصابته بتمزق في الأربطة وجزع في المفصل، ذلك قبل مواجهة ذئاب الجبل أمام الزمالك في أفتتاح الدوري الممتاز.

كتب فادي نجاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" الحمدلله تمزق في الأربطة و جزع في المفصل ، اللهم لك الحمد علي كل الابتلاءات و لك الحمد و الشكر علي نعمك التي لا تعد

ولا تحصي".

ويستعد المقاولون العرب لمباراة الزمالك، غدًا السبت، ويسعى ذئاب الجبل، دتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض ، في ضربة بداية الدوري، سواء بالفوز أو التعادل ، للمنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد.

في سياق متصل، يغيب التونسي وسيم النغموشي لاعب وسط المقاولون العرب، عن مباراة ذئاب الجبل

أمام الزمالك، حيث يعاني النجم التونسي ، النغموشي، من إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي، ضمن إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية ، والتي أنتهت بفوز ذئاب الجبل بـ تسعة أهداف مقابل هدف.

تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: نور الدين فاروقا، خالد الحسيني، أمير عابد، حسن الشامي

في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد داوودا

في الهجوم: التونسي سيف الدين الجزيري، محمد سالم، كابوريا/ محمد عصام .