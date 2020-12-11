اعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين للتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى فى عام 2020. وشهدت القائمة النهائية لحراس المرمى كل من : - الألماني مانويل نوير "حارس بايرن ميونخ". - السلوفيني يان أوبلاك "حارس أتلتيكو مدريد". - البرازيلي أليسون بيكر "حارس ليفربول". وكانت القائمة النهائية للمدربين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم قد ضمت كل من : - الألماني يورجن كلوب "مدرب ليفربول الإنجليزي". - الأرجنتيني ماسيلو بيلسا "مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي" . - الألماني هانز فليك "مدرب بايرن ميونخ". بينما ضمت القائمة النهائية للاعبين الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم كل من : - الأرجنتينى ليونيل ميسى .. "برشلونة الإسباني" - البرتغالى كريستيانو رونالدو .. "يوفنتوس الإيطالي" - البولندى روبرت ليفاندوفسكى .. "بايرن ميونخ الأالماني" وسيتم الإعلان عن اللاعب الفائز يوم 17 ديسمبر خلال حفل الاتحاد الدولى.

كانت هذه تفاصيل خبر نوير وأوبلاك وأليسون .. صراع ثلاثي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.