شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيل» يقود أسوان لأول انتصار في الدوري على حساب إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أسوان الفوز على مضيفه إنبي بهدف دون رد، اليوم الجمعة، في أولى مباريات بطولة الدوري الممتاز.
ونجح فريق أسوان في التغلب على إنبي بعقر داره ملعب بتروسبورت، بهدف من ضربة رأس للاعب هيثم الفيل، في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة.
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