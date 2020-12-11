شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختتم فريق المصري البورسعيدي استعداداته لمواجهة الاسماعيلي في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر اقامتها غداً.
وأقيم المران الأساسي لفريق المصري عصر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من الدوري والتي تجمعه بأبناء العم الاسماعيلي والمقرر اقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.
وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني علي ماهر على وضع اللمسات الخيرة لمباراته الحماسية التي ستشهد تنافس بين اللاعبين.
ويأمل علي ماهر في حصد النقاط الثلاث للفريق في أول مشوار للفريق البورسعيدي ببطولة الدوري التي يسعى من خلالها الى احتلال أحد مراكز المربع الذهبي للمشاركة في بطولات أفريقيا المقبلة.
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