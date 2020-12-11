شكرا لقرائتكم الجماهير تلهب حماس نجوم الدراويش قبل التوجه لبرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعلت جماهير الاسماعيلي حماس لاعبيها قبل التوجه عصر اليوم الى برج العرب لمواجهة المصري في ديربي ابناء العم في الدوري المصري الممتاز.

وحرصت الجماهير على التوافد بمحيط قلعة الدراويش وظلت تهتف حتى رحيل اللاعبين والجهاز الفني لبرج العرب.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى ريكاردو قائمة لاعبيه التى ستغادر للاسكندرية استعدادا لملاقاة المصري البورسعيدي بعد غد الأحد باستاد برج العرب فى أول جولات مسابقة الدورى المصرى ،القائمة شهدت تواجد الوافدون الجدد إضافة لفخر الدين بن يوسف.

القائمة كاملة جاءت كالتالي..

حارس المرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع.. محمد هاشم، محمود البدري، مروان الصحراوي، رضوان شريفي، كاستيلو.

خط الوسط.. نادر مضان، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، أحمد مدبولي، محمد بيومي، مدحت فقوسة، محمد عادل

خط الهجوم.. محمد الشامي، بنسون شيلونجو، أرى بابل، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.