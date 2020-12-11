شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري تحليل «رابيد تيست» قبل مواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحليل «رابيد تيست»، اليوم الجمعة، قبل انطلاق المران على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لتحليل «رابيد تيست» وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.
ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش تحت إشراف موسيماني، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.
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