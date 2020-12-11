شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: أنا محروق علي بيتي و غيرت مقدمة البرنامج بسبب البيان الغريب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ومقدم برنامج «زملكاوي« عن أن تصريحاته في حلقة امس من البرنامج ضد اللجنة الثلاثية المؤقتة خرجت من قلبه ولم يتم التحضير لها.
وقال يحيى، في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن حديثه وانفعاله نابع من حرقته علي بيته وناديه الزمالك الذي تربي فيه.
وتابع: «غيرت مقدمة البرنامج بعد ما تم إبلاغي بإذاعة هذا البيان الغريب«.
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