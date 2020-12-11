شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك عن واقعة الاعتداء على يونس: «حاجة تقرف»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، على واقعة الاعتداء التي تعرض لها أيمن يونس، المدير التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، صباح اليوم الجمعة.

وكتب عبدالملك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الصراحة يعني حاجة تقرف إللى حصل للكابتن أيمن يونس تتفق معاه أو تختلف، عيب يحصل كده معاه، الكابتن بتاع القوى الناعمة أخباره إيه دلوقتي عامل مش شايف ومبسوط دلوقتي».

وأتم: «من الآخر علشان نبقى متفقين هنفضل كدة كجمهور متفرقين دايماً علشان في شوية مع مرتضى وشوية مع عباس وشوية مع سليمان وشوية مع الزمالك وشوية مع مصلحتي وإللي الزمالك عملهم لا حياة لمن تنادي».